Інцидент стався в автобусі у місті Бельсько-Бяла

У польському місті Бельсько-Бяла затримали чоловіка, який словесно ображав групу українських дівчат, які їхали в автобусі. Чоловік, який називав дітей «шмаркачками, що виросли на польських грошах» та «українськими к*рвами», виявився працівником транспортної компанії, повідомив 13 липня міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський.

У понеділок, 13 липня, у соцмережах поширили відео, на якому невідомий чоловік чіпляється до українських дівчат в автобусі Бельсько-Бялої. На відео, яке зняла одна з дівчат, він неодноразово казав на їхню адресу грубі висловлювання. Зокрема, він назвав дітей «українськими к*рвами», наказував їм «забиратися до України» та казав, що вони «шмаркачки, що виросли на наших грошах».

Коли одна з дівчат сказала йому припинити їх ображати, чоловік порадив їм «покликати матусю». Також на кадрах чути, як одна з підліток просить чоловіка не торкатися її.

У пресслужбі міського підприємства, яке володіє автобусом, відреагували на інцидент та заявили, що засуджують будь-які прояви агресії, насильства та дискримінації, зокрема поведінку, мотивовану упередженнями щодо інших людей. За даними підприємства, інцидент стався 11 липня. Тоді водій автобуса, помітивши конфлікт, закликав чоловіка заспокоїтися, а згодом попросив його покинути автобус.

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«Під час проведених роз'яснень було визначено особу особи, яка вчиняла агресивну поведінку Виявилося, що він був працівником компанії, працював водієм, тривалий час у відпустці за лікуванням. На працівника будуть розкладені наслідки роботи, у тому числі й застосування дисциплінарних заходів, передбачених нормами про працю», – повідомили у пресслужбі компанії.

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Напад на дітей прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він розповів, що українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом про належну реакцію на поведінку чоловіка.

«”Герой” у польському автобусі словесно “воював” з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба», – написав Сибіга.

На інцидент також відреагував польський міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський. На своїй сторінці в іксі він повідомив, що чоловіка затримала польська поліція.

«Кожна форма агресії зіткнеться з рішучою реакцією держави. Нехай це буде пересторога для кожного хейтера – ви не будете безкарними», – написав він.

У пресслужбі поліції Шльонського воєводства повідомили, що ксенофоба доставили до поліцейського відділку та проводять щодо нього слідчі дії.

Нагадаємо, у січні в Польщі засудили до семи місяців тюрми 41-річного чоловіка, який напав на підлітків, що розмовляли українською мовою. Також чоловік має виплатити моральну компенсацію постраждалим підліткам.