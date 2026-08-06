Балістична ракета FP-7 уже проходить процедуру сертифікації

Україна розраховує вже у 2026–2027 роках досягти вагомих результатів у створенні власної балістичної ракети та антибалістичної системи. Для цього країна має необхідні наукові напрацювання, компетенції та виробничі можливості. Про це у четвер, 6 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами голови держави, під час спеціальної наради обговорили перебіг робіт над українською балістичною ракетою та виконання завдань у межах антибалістичної програми FREYJA. Учасники зустрічі доповіли про поточний стан реалізації проєктів, їхні потреби та визначили напрями, які потребують пришвидшення.

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Зеленський наголосив, що лише небагатьом державам світу вдалося створити одночасно власну балістичну ракету та систему захисту від них.

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«Україна має цю спроможність. У українців є відповідна наукова база та компетенції. Можемо констатувати, що на необхідний рівень уже вийшли й наші виробники зброї. Розраховуємо, що на етапі 2026–2027 років Україна досягне потрібних результатів», – сказав президент.

Також, за його словами, під час наради порушували питання доступу до критично важливих компонентів, локалізації виробництва та розширення технологічної співпраці з міжнародними партнерами.

Окремо Зеленський повідомив, що триває взаємодія із союзниками щодо ракет PAC-2 та PAC-3, а від Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони очікує конкретних результатів у переговорах.

Тим часом стало відомо, що українська балістична ракета FP-7, розроблена компанією Fire Point, уже проходить процедуру сертифікації в Міністерстві оборони України. Про це агентству Reuters повідомила генеральна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, ударна модифікація FP-7 призначена для ураження наземних цілей. Ракета вже виконала близько 15 випробувальних пусків, а завершення сертифікації очікується протягом найближчих двох-чотирьох тижнів. У компанії розраховують, що перше бойове застосування FP-7 може відбутися вже на початку осені 2026 року.

Крім того, наприкінці осені Fire Point планує провести перший бойовий пуск нової балістичної ракети FP-9, яка матиме значно більшу дальність польоту.