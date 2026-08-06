На Левандівці самовільно збудували 5-поверховий житловий будинок

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) видала дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку на Левандівці у Львові. Раніше міська ДАБК визнала цей об’єкт самочинним будівництвом, оштрафувала забудовника та видала припис про його демонтаж. Зараз ЛМР готує позов до суду та закликає не купувати квартир у цьому ЖК.

Як інформує Львівська міськрада, зараз місто готує судовий позов про скасування рішення ДІАМ, яка видала дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Євгена Олесницького, 1.

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«Це безпрецедентне рішення в Україні. Київ видав дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку у Львові, який міська інспекція держархбудконтролю задовго до цього визнала самобудом і зобов'язала знести. Тому вона спільно з юристами міста готує позов про скасування рішення ДІАМ. Це перша така справа в Україні. До цього схожих прецедентів в українській юриспруденції не було», – зазначив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

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За його словами, ще на початку 2026 року міська інспекція ДАБК, яка підпорядковується Львівській міській раді, видала припис про демонтаж незаконно зведеного п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Євгена Олесницького, 1 на Левандівці.

Частину будинку звів житлово-будівельний кооператив «Леван Ленд» – на своїй ділянці, проте без жодних дозволів на такі роботи, зокрема без належно виданих містобудівних умов та обмежень, а також у зоні малоповерхової забудови Ж-1. Окрім цього, проєктна документація була передана замовникові з порушеннями законодавства.

За даними ЛМР, питання водопостачання та каналізування п’ятиповерхівки кооператив вирішив за рахунок сусіднього одноповерхового будинку і уклав з її власницею сумнівний договір. Також у реєстрі немає дозволів від служб, які відповідають за газифікацію будинку, що є обов'язковою умовою.

У міській ДАБК кажуть, що це лише частина порушень з боку житлового кооперативу. Насправді їх значно більше. Ще на початку 2026 року міська інспекція спочатку оштрафувала ЖК, а потім виписала припис на демонтаж самобуду.

«Застерігаю майбутніх інвесторів – не купувати в цьому будинку квартири», – наголосив заступник мера Львова Любомир Зубач.

Додамо, що ЖБК «Леван Ленд» зареєстроване у 2024 році перед приватизацією ділянки. Власниками ЖБК вказані Володимир та Адріана Спінатій, Оксана та Мирон Деркачі.