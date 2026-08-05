Семеро працівників української редакції «Голосу Америки» повернулись до роботи

Редакція української служби «Голосу Америки» відновлює роботу після паузи, яка тривала з березня 2025 року. Частина працівників уже повернулася до роботи. Про це у середу, 5 серпня, повідомив керівник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка.

«Я радий дізнатися про рішення керівництва “Голосу Америки” відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників Української редакції до роботи. Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України», – написав Руслан Петричка.

За словами Руслана Петрички, українська редакція відновить мовлення з наступного тижня. Він також висловив сподівання, що незабаром до роботи повернеться ще більше співробітників.

Також Руслан Петричка повідомив, що залишається на посаді керівника української служби, однак досі перебуває в адміністративній відпустці, тож не може повідомити більше деталей щодо відновлення роботи медіа.

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«Детектор медіа» з посиланням на журналістку Мирославу Ґонґадзе, яка обіймала посаду керівниці української редакції «Голосу Америки» та очолювала бюро мовника у Східній Європі, пише, що наразі до роботи повернулися семеро українських журналістів.

«Вони вже повернулися до роботи і зараз працюють над відновленням операцій та українського мовлення. Поки що незрозуміло, чи йдеться про поступове повернення всієї редакції, чи про відновлення роботи в значно меншому складі», – цитує «Детектор медіа» Мирославу Ґонґадзе.

Нагадаємо, 15 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення Агентства з глобальних медіа (USAGM), яке фінансувало «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо Вільна Азія». 16 березня керівник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка підтвердив, що співробітників медіа відправили в адміністративну відпустку.

За даними «Рубрики» після указу Дональда Трампа «Голос Америки» припинив мовлення більшістю мов, залишивши лише чотири з 49.