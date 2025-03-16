Співробітників української служби «Голосу Америки» та майже всього медіаресурсу 15 березня відправили в адміністративну відпустку, що означає фактичне припинення роботи мовника. Про це в ніч на неділю, 16 березня, повідомив керівник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка.

«На цей час «Голос Америки» українською призупинив мовлення. Усі працівники відправлені в адміністративну відпустку. Що буде далі – поки невідомо», – йдеться у дописі.

Директор мовника Майкл Абрамовіц також підтвердив, що працівників медіаресурсу відправили у відпустку.

«Я глибоко засмучений тим, що вперше за 83 роки заглушається історичний «Голос Америки». Сьогодні (15 березня, – ред.) вранці я дізнався, що практично весь персонал «Голосу Америки» - понад 1300 журналістів, продюсерів і допоміжного персоналу - був відправлений в адміністративну відпустку. Я теж», – написав він.

Reuters повідомляє, що журналісти отримали листи з негайним відправленням у відпустку з повним збереженням заробітної плати та пільг до особливого розпорядження. Їм було наказано не заходити в робочі приміщення і не мати доступу до внутрішніх систем.

Один з редакторів New York Times Девід Енріч оприлюднив копію листа, де співробітникам мовника наказали до понеділка, 17 березня, надіслати свої персональні контакти та бути готовими давати пояснення, якщо ті знадобляться. Також лист зазначає, що це відсторонення не є покаранням за якісь дії.

«Наскільки ми можемо судити, з цього моменту «Голос Америки» фактично припиняє свою діяльність», – зауважує Енріч.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 15 березня опублікувала на сайті Білого дому перелік зауважень до «Голосу Америки»:

кілька репортерів медіа публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі Х, попри політику неупередженості.

У 2020 році «Голос Америки» писав про можливу російську роль у скандалі з ноутбуком сина експрезидента США Джо Байдена – Гантера Байдена, що адміністрація Трампа сприйняла як спробу «приховати правду».

Керівництво «Голосу Америки» попросило співробітників не називати ХАМАС і його членів терористами, за винятком випадків, коли цитуються офіційні заяви.

У липні 2020 року «Голос Америки» розкритикував «публікацію історії та відео, які здалися надто сприятливими для передбачуваного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена».

У 2019 році мовник випустив сюжет про трансгендерних мігрантів, що шукають притулку у США.

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп розпорядився ліквідувати сім федеральних агенств, серед яких Агентство з глобальних медіа, яке фінансує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо вільна Азія».