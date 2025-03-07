Остап Яриш працював на «Голосі Америки» з 2019 року

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, звільнив журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша. Про припинення співпраці журналіст повідомив у своїх соцмережах. Також цю інформацію підтвердили джереда «Детектору медіа».

«Ми з "Голосом Америки" припинили співпрацю. Зараз додаткових коментарів не даватиму, тому прошу не телефонувати і не писати мені з цього приводу. Про все напишу сам трохи згодом. Окремо – велике дякую за сотні повідомлень з словами підтримки. Все бачу, всім обов’язково відпишу. Про те, що далі – також розповім згодом», – повідомив Остап Яриш.

За даними ДМ, журналіста звільнили після перевірки мовника Департаментом з питань ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск. Представники відомства заявили, що «Голос Америки» має звільнити всіх співробітників, що перебувають на випробувальному терміні.

30-річний Остап Яриш родом зі Львова. В Україні працював у локальних та національних медіа. У 2019 році він розпочав співпрацю з «Голосом Америки» та переїхав до Вашингтона. Працював ведучим та репортером телепрограм. У 2021 року журналіст випустив книгу репортажів «This is Америка: історії не з Голівуду».

Остап Яриш висвітлював вибори в США, пандемію коронавірусу, а після повномасштабного вторгнення – військову допомогу Україні. У своїх соцмережах він активно ділився аналітикою подій у Штатах і є популярним в українському сегменті соцмереж Х та Facebook.

Додамо, що в лютому американський мільярдер Ілон Маск, який нині працює в адміністрації президента США Дональда Трампа, підтримав закриття медіапроєктів «Голос Америки» і «Радіо Свобода», які фінансуються урядом США. Він заявив, що фінансування цих медіа поглинає мільярди доларів американських платників податків.

Під час перевірки мовника Департаментом з питань ефективності уряду США наприкінці лютого одного з найвідоміших журналістів «Голосу Америки» Стівена Германа відправили у «тривалу відпустку з поважних причин».

За даними Агенції США з глобальних медіа (USAGM), річний бюджет «Голосу Америки» становить 267,5 млн доларів. Структура медіа налічує понад 2 тисячі працівників. Редакція забезпечує контент 49 мовами і охоплює аудиторію у 362 мільйони людей.