24 листопада прогнозують сильний сніг та хуртовини

У вівторок, 24 листопада, у Львові та на Львівщині буде сніг, ожеледиця та хуртовини. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: 24 листопада буде хмарно. Сніг, місцями значний. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9–14 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 1–6°С морозу, а вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.

Прогноз для Львова: 24 листопада у місті також буде хмарно, сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9–14 м/с, пориви 15–20 м/с, хуртовини. Температура вночі 2–4°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 грудня. Прогнозують сильні морози до 12°С.

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