Після атаки БПЛА у Росії спалахнули пожежі

У ніч на понеділок, 23 листопада, безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Після ударів у Ростовській області та Пермському краї могли спалахнути нафтопереробні заводи, а в Татарстані дрони, ймовірно, уразили нафтоперекачувальну станцію. Про це повідомили телеграм-канали.

Про атаку на Ростовську область заявив також губернатор регіону Юрій Слюсарь. За його словами, вночі область зазнала масованого удару з повітря. У Красносулінському районі через падіння уламків безпілотника виникла пожежа. Водночас телеграм-канал Exilenova+ повідомив про масштабну пожежу на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. За даними OSINT-аналітиків ASTRA, займання могло виникнути саме на цьому підприємстві.

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Новошахтинський завод нафтопродуктів підключений до нафтопроводу «Суходольна – Родіонівська». Також він має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону та флот для транспортування нафтопродуктів.

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Крім того, пожежа могла виникнути на підприємстві «ТАТА-ГАЗ» – приватній компанії, яка займається торгівлею паливом.

У Міноборони рф заявили, що в ніч проти 23 листопада російська протиповітряна оборона нібито збила 192 безпілотники над територією країни. Серед регіонів, де зафіксували дрони, були Пермський край і Татарстан.

За повідомленнями російських телеграм-каналів, у місті Альметьєвськ у Татарстані безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно». Вона є одним із ключових об'єктів нафтотранспортної інфраструктури Росії. Також після атаки дронів пожежа могла спалахнути на нафтопереробному заводі «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його потужність становить близько 13 млн т нафти на рік.

Нагадаємо, 23 листопада Служба безпеки України офіційно підтвердила причетність Сил оборони до атаки на російські судна поблизу лівійського порту Бенгазі. Для спецоперації використали сім морських безпілотників українського виробництва. Унаслідок удару знищили російський корвет «Меркурій» та уразили суховантаж MV ANGARA.