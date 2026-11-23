Замість знищеного пожежею вікна вже встановили нове деревʼяне

У Львові відновили вікна дзвіниці Бернардинського монастиря, який постраждав від російської атаки 24 березня цього року. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради.

Замість знищеного пожежею вікна вже встановили нове деревʼяне. Відремонтували й інші пошкоджені вікна – замінили склопакети, замки, завіси та ламелі.

«Цю частину роботи виконало ТзОВ “Вікна-центр” під керівництвом Миколи Вірта. Зараз встановлюють нове захисне засклення, а пошкоджені вітражі готують до реставрації», – написав Євген Бойко.

«Для виготовлення нового вікна майстри використали три аналогічні конструкції, які раніше встановили на дзвіниці. За їхнім зразком відтворили втрачене вікно, зберігши його пропорції, зовнішній вигляд і конструктивні особливості», – уточнили в Офісі охорони культурної спадщини.

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Нагадаємо, 24 березня цього року ансамбль Бернардинського монастиря постраждав від російського шахеда. Пожежа пошкодила вікна дзвіниці XVIII століття. Вибухова хвиля зруйнувала захисне засклення храму святого Андрія та пошкодила близько 70% вітражів.