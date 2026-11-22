На стрілянину відреагували правоохоронці, які патрулювали центр Франківська

Увечері 21 листопада у центрі Івано-Франківська сталася стрілянина. Внаслідок неї зазнав поранень 34-річний чоловік, повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області у неділю, 22 листопада.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася біля одного з кафе на пішохідній ділянці вулиці незалежності в Івано-Франківську – так званій «стометрівці». Попередня причина – конфлікт між трьома чоловіками.

«За попередніми даними, під час нього пролунав постріл, унаслідок якого 34-річний франківець отримав поранення ноги», – повідомили у пресслужбі поліції.

На стрілянину відреагував спільний наряд поліції та Нацгвардії, який патрулював центр Франківська. Правоохоронці викликали медиків, пораненого чоловіка госпіталізували.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, до районного управління поліції доправили 27-річного місцевого мешканця з видимими тілесними ушкодженнями обличчя.

«На місці виявили зброю, попередньо – травматичну», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці мають встановити обставини інциденту. Після цього поліція визначить правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 12 листопада пʼяний мешканець Івано-Франківська кілька разів вистрелив зі стартового пістолета у повітря з балкона квартири. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.