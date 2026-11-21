Меланія Трамп заявила, що працює над досягненням нового припинення вогню між Україною та Росією

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що працює над досягненням нового припинення вогню між Україною та Росією. Вона сподівається, що домовленості про перемир’я вдасться досягти ще до Різдва. Про це Меланія Трамп сказала у суботу, 21 листопада, в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Журналіст запитав першу леді США, що вона хотіла б отримати на Різдво. У відповідь та сказала, що найбільше прагне миру в усьому світі.

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«Але передусім я б хотіла більше припинень вогню. Ми могли б це зробити дуже швидко, якщо Україна і Росія готові», – додала Меланія Трамп.

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За її словами, переговори щодо цього питання вже тривають. Водночас перша леді США не стала розкривати подробиць можливих домовленостей.

«Тож, можливо, у нас буде ще одне припинення вогню перед Різдвом», – зазначила вона.

Нагадаємо, 5 листопада Меланія Трамп зустрілася в Білому домі з представниками України та Росії. Переговори стосувалися гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Тоді перша леді США висловила сподівання, що ця ініціатива стане «початком» процесу припинення вогню в російсько-українській війні.