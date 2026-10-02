Андрій Сибіга розповів про чотири пропозиції від партнерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів під час зустрічі з журналістами, що Київ отримав чотири пропозиції щодо можливого перемир’я. Їх запропонували США, Індія, Туреччина та Єгипет.

За його словами, Україна готова до енергетичного та морського перемир’я. Київ пропонує повністю припинити удари по енергетичних об’єктах, зокрема по портовій інфраструктурі, та одночасно встановити режим припинення вогню у Чорному морі.

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«Ми озвучили наше бачення, базоване на нашій логіці і нашому розумінні, як це все має відбуватися. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир’я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир’я в Чорному морі», – сказав Сибіга.

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За його словами, найбільш широку пропозицію висунула Індія. Окремо Туреччина та Єгипет запропонували варіанти продовольчого перемир’я, зокрема відновлення «зернового коридору». Сибіга пояснив, що для Єгипту це питання має особливе значення, оскільки країна значною мірою залежить від постачання зерна з України та Росії.

Ще одну пропозицію висунули США. Йдеться про енергетичне перемир’я, яке обговорювали під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Сибіга також зазначив, що Україна готова розглядати різні формати перемир’я, зокрема безумовне припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту.

«Взагалі ми вважаємо, що одним з результатів зустрічі президента Зеленського і Путіна могло б бути перемир’я. Ми готові до різних форматів перемир’я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку», – додав глава МЗС.

При цьому 1 жовтня російський диктатор Владімір Путін під час виступу на форумі «Валдай» назвав «безглуздою» пропозицію про взаємне припинення атак на цивільні об’єкти. Мова йшла про можливу домовленість, за якою Україна припинила б удари по російських НПЗ, а Росія – атаки на українські судна з цивільними та аграрними вантажами.