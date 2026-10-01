Арон Орбан намагався організувати затримання українського вантажу в Австрії

Наприкінці березня 2026 року, після затримання в Угорщині українських інкасаторів, Арон Орбан, молодший брат тодішнього угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, намагався з’ясувати, чи можна організувати затримання ще одного українського вантажу – цього разу в Австрії. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомило угорське видання «444».

Журналісти отримали листування Арона Орбана з угорським бізнесменом, який проживає в Австрії. У переписці він цікавився, чи могли б австрійські правоохоронці затримати український вантаж, який мав прибути до країни.

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Орбан-молодший стверджував, що має інформацію про точний час прибуття цього вантажу. Водночас джерела «444» заявили, що така інформація не могла бути достовірною. Бізнесмен відкинув пропозицію Арона Орбана, після чого їхнє спілкування припинилося.

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Він також розповів журналістам, що вважає брата угорського прем’єра «доволі наївною людиною, яку певні групи інтересів використовують як своєрідну ходячу візитівку». За словами бізнесмена, раніше Арон Орбан уже кілька разів звертався до нього з різними діловими пропозиціями. Він охарактеризував їх як «надзвичайно несерйозні речі».

Після розмови з Ароном Орбаном бізнесмен повідомив про неї австрійським спецслужбам, а також представникам Народної партії, яка очолює коаліційний уряд країни.

Нагадаємо, спроба організувати затримання нового українського вантажу сталася після березневого скандалу з інкасаторами «Ощадбанку».

5 березня банк повідомив про затримання в Угорщині двох автомобілів інкасаторської служби із сімома працівниками. У машинах перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. У податковій та митній службах Угорщини заявили, що українців затримали через підозру у відмиванні грошей. Операцію вони назвали «українським золотим конвоєм».

Водночас «Ощадбанк» заявив, що перевезення вантажу здійснювалося відповідно до міжнародних правил та чинних європейських митних процедур. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тоді заявив, що Угорщина «фактично взяла заручників і викрала гроші».

Увечері 6 березня угорська сторона звільнила всіх сімох працівників «Ощадбанку». 12 березня банк також отримав назад два інкасаторські автомобілі, однак гроші та цінності на той момент залишалися затриманими. Їх повернули вже після зміни влади в Угорщині.