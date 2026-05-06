Угорські правоохоронці затримали інкасаторів «Ощадбанку» 5 березня в Будапешті

Гроші та цінності, які угорська влада вилучила на початку березня у співробітників «Ощадбанку», повернули Україні в повному обсязі. Про це у середу, 6 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Йдеться про активи, конфісковані під час операції під назвою «Український золотий конвой».

За словами Зеленського, інцидент із затриманням працівників банку був неправомірним, а повернення активів стало важливим кроком у розвитку відносин між Україною та Угорщиною. Він подякував угорській стороні за конструктивний підхід, а також українській команді, яка працювала над вирішенням ситуації та захистом інтересів держави.

«Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі. Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про затримання співробітників «Ощадбанку» в Угорщині

5 березня в Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох інкасаторів «Ощадбанку» разом із двома службовими автомобілями. Вони перевозили значні суми грошей і цінностей – близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах міжнародної угоди з австрійським банком.

Серед затриманих був, зокрема, генерал-майор СБУ у відставці. Угорська сторона заявила, що дії відбувалися в рамках спеціальної операції, і пояснила вилучення коштів підозрами у можливому відмиванні грошей. Уже наступного дня після інциденту українських інкасаторів повернули до України, однак транспорт, гроші та золото залишилися в Угорщині.

За даними МЗС, українцям не дозволяли користуватися рідною мовою під час допитів, обмежували зв’язок із рідними та дипломатами, а також вилучили мобільні телефони. Крім того, їх тривалий час утримували в кайданках, попри те, що вони проходили у справі як свідки. Повідомлялося і про проблеми зі здоров’ям у деяких із затриманих.

Пізніше Угорщина повернула Україні службові автомобілі, однак гроші та золото залишалися на її території ще певний час.