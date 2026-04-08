«Ощадбанк» спростував так звані докази Угорщини щодо підроблення документів у дорозі

Національне податкове та митне управління Угорщини (NAV) опублікувало сфальшоване відео, яким виправдовує затримання інкасаторів «Ощадбанку» та вилучення грошей й цінного металу. Про це повідомили на сайті банку у середу, 8 квітня.

Вдень 8 квітня в Угорщині заявили, що українські інкасатори перевозили нещодавно надруковані банкноти (євро та долари), які раніше не перебували в обігу. Крім того, NAV опублікувало відео, яким намагалося виправдати затримання співробітників банку й вилучення цінного вантажу. Речник угорського уряду Золтан Ковач стверджував, що на кадрах співробітник банку, який раніше працював в СБУ, фальсифікує документи в туалеті автозаправки, а його колеги обговорюють платежі, пов’язані з корупцією.

Опубліковане Угорщиною відео

На звинувачення Угорщини відреагував «Ощадбанк». Там підтвердили, що інкасатори дійсно перевозили банкноти, які не перебували в обігу, що є законним й «відповідає законній діяльності “Ощадбанку” щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія)». Однак, наголошують в банку, Угорщина сфальшувала відео, яким виправдовує затримання банківських співробітників. Пояснюється, що на кадрах дійсно один з інкасаторів, але вони були зняті у Відні рік тому – 10 березня 2025 року. Ймовірно, відео взяли з вилученого в інкасатора телефону.

«Ощадбанк» пояснив, що на кадрах не заправка, а інкасаторський автомобіль, який обладнаний для ночівлі інкасаторів у дорозі. Зазначається, що інкасаторські авто мають мобільні офіси, обладнані терміналом Starlink, а також ноутбук і принтер для друку документів. Окремо банківська установа наголосила, що друк документів в дорозі – звична справа.

«Під час саме цієї поїздки, 10 березня 2025 року, вже на маршруті зламався інвертор. Через це бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику. Пакет документів для отримання вантажу, що був роздрукований, включав CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет. Підпис керівника групи на документах був завірений печаткою. Всі зазначені процеси відповідним чином задокументовано та внесено до системи митних органів відправника (Євросоюзу) та митних органів України. Оригінали документів, що відображені на відео, є в наявності та містять відповідні штампи митних органів Угорщини та України», – зазначив «Ощадбанк».

«Ощадбанк» зауважив, що на опублікованому податковим та митним управлінням Угорщини відео, накладені субтитри угорською й вони містять фразу, яку насправді не казали українські інкасатори: « “Ощадбанк” офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу “корупційні гроші”. Саме на цій спеціально доданій фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів “Ощадбанку”».

Банк опублікував відео без субтитрів

Розшифровки відео та сфальшованих субтитрів

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі «Ощадбанку». Співробітники банку перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, у межах міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія». Відомо, що серед незаконно затриманих українців був генерал-майор СБУ у відставці Геннадій Кузнєцов.

6 березня уряд Угорщини заявив, що українців затримали у межах операції «Український золотий конвой», а вилучення цінного вантажу пояснили тим, що підозрюють Україну у відмиванні грошей.

Ввечері того ж дня Угорщина передала України сімох викрадених інкасаторів «Ощадбанку», але авто банку, готівка та золото залишились у Будапешті.

9 березня МЗС України звинуватило Угорщину у грубому поводженні з затриманими українцями. Їм не дозволяли надати свідчення українською мовою, спілкування здійснювалось російською. Інкасаторам не дозволили сповістити рідних, посольство та керівництво про місце перебування та вилучили мобільні телефони. Крім того, українців 28 годин утримували у кайданках, хоча вони вважалися лише свідками у справі. Один із затриманих втратив свідомість, ще один – поскаржився, що йому насильно вкололи препарат, після якого йому стало зле.

12 березня Угорщина повернула «Ощадбанку» два вилучені інкасаторські авто, але гроші залишились в Будапешті.