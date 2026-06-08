Товариство польскої культури орендує 111,5 кв м на площі Ринок за пільговою ціною

Управління майном спільної власності Львівської облради звернулося до Товариства польської культури Львівщини з вимогою звільнити приміщення в будинку на пл. Ринок, 17 у центрі Львова, яке товариство використовує понад 30 років. У Львівській облраді пояснювали припинення орендних відносин планами використовувати це приміщення для власних потреб. Однак після реакції польської спільноти термін оренди вирішили продовжити, «щоб не збурювати ситуацію».

У листі управління майном ЛОР до Товариства польської культури Львівщини, який оприлюднив депутат, ексголова Львівської облради Олександр Ганущин, йдеться про те, що управління майном вимагає повернути орендоване майно (приміщення площею 111,5 м2), а саме у семиденний термін прибути до балансоутримувача КП ЛОР «Нерухомість і майно» для підписання актів приймання-передачі орендованих нежитлових приміщень та інших юридичних процедур.

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус каже, що такий лист пов’язаний із завершення терміну договору оренди. Польське товариство орендує приміщення за пільговою ціною – 1 грн/м2 у місяць.

«Балансоутримувач КП «Нерухомість і майно» поінформував нас і їх (польське товариство – ред.), що він потребує це приміщення для власних потреб. Це є підставою, щоб розірвати договірні відносини», – розповів Андрій Білоус ZAXID.NET.

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Однак після реакції польської спільноти Львівська облрада вирішила не виселяти Товариство польської культури зі згаданих приміщень.

«Враховуючи звернення польського товариства, громадськості, розглядаємо варіант продовження договору. Будемо сідати і думати, як це правильно зробити – чи новий договір укладати, чи цей продовжувати на час військового стану», – зазначив Андрій Білоус.

З його слів, рішення змінили, врахувавши громадську реакцію та, «щоб не збурювати ситуацію».

На думку керівника Товариства польської культури Еміля Леговича, Львівська облрада змінила своє рішення про виселення після втручання представників польської влади. З його слів, про ситуацію були поінформовані прем’єр Польщі, міністр закордонних справ, сенат, сейм, а також голова Офісу президента України Кирило Буданов.

«Годину тому я отримав інформацію від КП «Нерухомість і майно», що нам продовжують оренду на рік часу. Генконсул до мене зателефонував і сказав, щоб я написав лист до Юрія Холода (виконувача обов’язків голови ЛОР – ред.), щоб продовжити договір», – розповів Еміль Легович ZAXID.NET.

Він вважає, що ініціатори рішення про виселення мали на меті створити непорозуміння між поляками та українцями.

«Вони вчинили дуже підло. Без жодного попередження, зауважень прийшли і опечатали двері, написали, що є сім днів і шуруй Вася. Це був шок. Вони це зробили 29 травня. Зараз ситуація ніби нормується, але сморід пішов. Інформація розійшлася моментально. Вже і сенат, і сейм – всі про це знають», – додав Еміль Легович.

Керівник польського товариства переконаний, що «хтось поклав око на цю будівлю». У приміщеннях на пл. Ринок, за словами Еміля Леговича, відбуваються зібрання, займаються хористи, відбуваються приватні заняття з польської мови та щотижневі зустрічі з членами товариства. До війни було понад 17 тис. представників товариства на Львівщині, з яких понад 7 тис. у Львові. «Зараз війна. Скільки виїхали, а скільки залишилося – тяжко говорити», – зауважив він.

Також ситуація з виселенням стосувалася й інших товариств, які розташовані у будинку на пл. Ринок, 17 – «Надсяння», «Холмщина», «Гуцульщина», товариство «Чеська бесіда», німецьке товариство. За словами керівника управління майном ЛОР, з ними також упорядкують договірні відносини.