Роботи стартують у понеділок, 8 червня

На території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині проведуть спільні українсько-польські пошукові роботи. Роботи стартують у понеділок, 8 червня. Фахівці намагатимуться встановити місця поховань мешканців села, які загинули у лютому 1944 року. Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Під час робіт експедиція обстежить ділянки, де потенційно можуть бути поховання. Якщо фахівці виявлять останки, результати дослідження стануть підставою для проведення подальших ексгумацій.

До складу спільної експедиції увійдуть представники спеціалізованої установи «Волинські старожитності» та фахівці Інституту національної пам’яті Польщі. Роботи проводитимуть за участі українських спеціалістів та за фінансування Українського інституту національної пам’яті.

Гута Пеняцька – колишнє село, яке нині розташоване у межах Підкамінської громади Золочівського району. Воно відоме ще з XVIII століття. Впродовж 1920-30-х рр. Гута Пеняцька належала до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки. У цей час у селі компактно проживали представники польського етносу.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

28 лютого 1944 року Гута Пеняцька зазнала збройного нападу. За даними архівних джерел, напад на село було здійснено підрозділом німецької поліції. Значна частина мешканців Гути Пеняцької трагічно загинула, а саме село було спалено. Точна кількість мешканців Гути Пеняцької, які стали жертвами трагедії у лютому 1944 року – невідома. Після руйнування Гута Пеняцька не була відновлена.