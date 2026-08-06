Колумбійські збройні угруповання намагаються відправити своїх представників на війну в Україні, щоб вони здобули досвід застосування безпілотників, а після повернення використали ці навички проти армії власної країни. Про це 6 серпня повідомила газета Financial Times.

Колумбійський військовий, який добровольцем вступив до лав ЗСУ, розповів FT, що серед його земляків, які хотіли воювати на боці України, були люди, пов’язані з організованою злочинністю.

Офіцер Центру рекрутингу іноземців Міністерства оборони України Тарас Паляниця заявив, що таких кандидатів відсіяли та «відправили додому».

Ще один колумбійський оператор БпЛА який воює на Запорізькому напрямку, повідомив, що представники наркокартелів намагалися отримати підготовку з використання ударних FPV-дронів.

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«FPV-дрони вже починають використовувати в Колумбії, але там ще не знають, як зашифрувати зв’язок між дроном і пілотом, а також як встановлювати вибуховий заряд так, як це роблять тут, в Україні», – сказав пілот.

Неназваний колумбійський гуманітарний працівник відзначив, що схеми вербування дуже складні.

«Найбільше мене турбує рівень спеціалізації, який вони набувають. Колишні воєнізовані формування, колишні партизани та колишні солдати воюють і разом навчаються керувати дронами», – зазначив він.

Водночас Паляниця додав, що колумбійські добровольці швидко навчаються, витримують складні умови служби й відмінно зарекомендували себе перед українськими командирами.

Financial Times підкреслює, що тема участі громадян Колумбії у війні в Україні викликає дискусії на їхній батьківщині. У жовтні 2025 року президент країни Густаво Петро заявив, що українська сторона нібито ставиться до колумбійців «як до нижчої раси», та закликав своїх співгромадян повернутися додому. Крім того, уряд Колумбії підвищив зарплати військовослужбовцям і ратифікував Конвенцію ООН 1989 року про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців.