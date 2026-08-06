Хмельницький міськрайонний суд визнав винним у державній зраді прикордонника Дениса Т. За даними слідства, він співпрацював із ФСБ, передавав інформацію про обʼєкти критичної інфраструктури та організував онлайн-спостереження за рухом військових ешелонів через станцію Гречани. За скоєне чоловіка засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 3 серпня, наприкінці жовтня 2024 року військовослужбовець погодився співпрацювати з представником ФСБ за грошову винагороду: він мав збирати інформацію військового характеру.

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Згідно з матеріалами справи, агент ФСБ доручив прикордоннику встановити відеокамеру поблизу станції Гречани у Хмельницькому, щоб у режимі реального часу стежити за рухом поїздів, зокрема тих, що перевозили військові вантажі. Також він мав за допомогою квадрокоптера зняти територію, обладнання та захисні споруди електропідстанції «Хмельницька».

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Для виконання цих завдань російська спецслужба перерахувала йому 910 USDT (еквівалент криптовалюти). За ці гроші прикордонник купив квадрокоптер, 4G-камеру відеоспостереження та інше необхідне обладнання.

6 лютого 2025 року він встановив камеру в покинутій будівлі біля станції Гречани, підʼєднав її до інтернету та передав представнику ФСБ логін і пароль для віддаленого доступу. Упродовж кількох днів російська спецслужба могла дистанційно стежити за рухом і стоянкою залізничного транспорту, зокрема поїздів із військовими вантажами.

Через п'ять днів, 11 лютого, Денис Томусяк за допомогою квадрокоптера відзняв електропідстанцію «Хмельницька» та її захисні споруди. Одразу після завершення зйомки, ще до передачі матеріалів представнику ФСБ, його затримали співробітники СБУ.

У суді прикордонник не заперечував, що виконав усі дії, описані в обвинувальному акті, однак провину в державній зраді не визнав. Він заявив, що нібито лише «видурював» гроші у представника ФСБ: навмисно встановив камеру в місці з поганим оглядом, а під час польоту спеціально посадив дрон, щоб не передати якісні фото й відео.

Втім, суд визнав ці пояснення недостовірними. Вину військовослужбовця підтвердили результати негласних слідчих дій, відеоспостереження, листування та інші докази.

Суддя Валерій Слободян визнав Дениса Томусяка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.