В Росії розгорнуть ракетний підрозділ з КНДР

У Воронезькій області Росії розгортають північнокорейський ракетний підрозділ, який буде оснащений шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в інтерв'ю Reuters.

За даними розвідника, підрозділ планують розгорнути у складі 112-ї ракетної бригади ЗС Росії. Він налічуватиме приблизно 90 північнокорейських військових. За словами Андрія Черняка, КНДР вже передала Росії 40 балістичних ракет КН-23/КН-24, а також відправила особовий склад. Загалом північнокорейський підрозділ буде оснащений приблизно 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Андрій Черняк зауважив, що наразі в Україні критично не вистачає ракет-перехоплювачів, здатних протидіяти балістиці.

«Протиракетна оборона є однією з найбільших вразливостей України, тому будь-яке збільшення кількості балістичних ракет, з якими вони стикаються, створить більший виклик», – зазначив Андрій Черняк.

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Також представник ГУР зазначив, що російський обстріл Дніпропетровщини, під час якого загинула багатодітна родина Воронових, був здійснений саме балістичними ракетами, які Росія отримала від КНДР у межах першої партії з 40 ракет.

Нагадаємо, вперше Пхеньян офіційно визнав участь своїх військових у війні проти України у квітні 2025 року. Зокрема, Росія залучала північнокорейських військових до боїв у Курській області.

16 лютого 2026 року у столиці КНДР Пхеньяні диктатор Кім Чен Ин відкрив вулицю Себєр, на якій проживатимуть родичі бійців, які загинули, воюючи проти України у складі російської армії. А у квітні 2026 року стало відомо, що у Пхеньяні відкрили меморіал на честь військових, які загинули у війні Росії проти України, а також «Музей пам'яті закордонних військових операцій та успіхів у боротьбі».

Загалом, за даними розвідки Південної Кореї, Росія залучила до війни проти України понад 10 тис. військових з КНДР. Приблизно 2 тис. з них були ліквідовані, а загальні втрати загиблими та пораненими становлять приблизно 6 тис. військових.