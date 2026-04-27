Кім Чен Ин на церемонії відкриття пам'ятника загиблим у війні проти України північнокорейцям та росіянам

У столиці КНДР, Пхеньяні, відкрили меморіал на честь північнокорейських військових, які загинули у війні Росії проти України, а також «Музей пам’яті закордонних військових операцій та успіхів у боротьбі». Про це повідомили російські служби «Радіо Свобода» та Deutsche Welle. У церемонії, присвяченій «остаточному визволенню захопленої ЗСУ частини Курської області РФ», взяли участь північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, а також представники російської влади – голова Держдуми В’ячеслав Володін і міністр оборони Андрій Бєлоусов. Останній нагородив військових КНДР за участь в операції в Курській області.

На пам’ятнику викарбувані імена як російських, так і північнокорейських військовослужбовців, які загинули в боях на території Курської області РФ.

Російський диктатор Владімір Путін подякував Кім Чен Ину «за спорудження меморіалу в найкоротші терміни», назвавши його «символом дружби та єдності двох народів».

Як відомо, Північна Корея надає постійну військову допомогу РФ у повномасштабній війні проти України. За оцінками південнокорейської розвідки (NIS) та західних спецслужб станом на квітень 2026 року, у війні Росії проти України загинули щонайменше 2 тис. військових КНДР. Загальні ж втрати північнокорейського контингенту (включно з убитими та пораненими) оцінюються у 6 тис. солдатів.