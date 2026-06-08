Біля Львова планують звести дев’ять житлових будинків

На околиці Львова у селі Горішній, що входить до Давидівської громади, збудують комплекс житлових будинків до 9 поверхів. Проєкт ЖК Leonica оприлюднили на технологічній платформі ЛУН.

Дев’ять житлових будинків із 7–9 поверхами та підземним паркінгом планують звести на вул. Вулецькій, 16, у селі Горішній. У першому будинку має бути 90 житлових квартир. На сайті ЛУН вказано, що це проєкт забудовника Budtrance Development.

На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вказано, що замовником є ТзОВ «Будтранс». Давидівська сільрада видала містобудівні умови та обмеження на будівництво комплексу житлових будинків ще у 2024 році. Саме тоді Давидівська сільрада погодила зміну цільового призначення для низки ділянок.

За даними аналітичної система YouControl, фірма «Будтранс» зареєстрована у селі Горішній понад 20 років тому. Її власниками є Оксана, Юрій та Володимир Садові.

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