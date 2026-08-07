Раніше Підкоморна працювала в «Енергоатомі» та була заступницею Галущенка

Заступниця колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та фігурантка «плівок Міндіча» Юлія Підкоморна стала виконувачкою обов’язків члена дирекції АТ «Українські розподільні мережі». Про це 7 серпня повідомила «Економічна правда» з посиланням на рішення Наглядової ради УРМ.

Разом з Підкоморної до складу дирекції увійшли Олексій Белоцький, Олександр Баранюк, Михайло Горин та Денис Фудашкін.

Видання пригадує, що в різні роки Підкоморна працювала в Кабінеті Міністрів, «Енергоатомі», «Укргазвидобуванні», а також обіймала посаду заступниці міністра енергетики Германа Галущенка.

Її ім’я також згадувалося у так званих «плівках Міндіча». Під час судового засідання у справі «Мідас» у листопаді 2025 року прокурор САП зачитав фрагмент записів, у яких Підкоморну згадували в контексті призначень на державні посади.

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«Йде мова про особу Підкоморну. Зокрема, Миронюк (Ігор Миронюк на прізвисько “Рокет” – ЕП.) повідомляє: Підкоморна. Звідки взялась Підкоморна у нас? Її привів Діденко (ймовірно, мова йде про колишнього топменеджера “Нафтогазу” Ігоря Діденка – ЕП.), він її призначив в атом (“Енергоатом”), потім забрав в міністерство (Міненерго).

Я йому кажу, мається на увазі міністру: “Послухай, ну як це?”. “Ну, вона тепер моя” (ймовірно, йдеться про відповідь Галущенка – ЕП). Якби ти сказав, чи “Карлсон” (Тимур Міндіч – ЕП.) сказав: “Вона зараз моя”. Я приблизно розумію методологію, як зараз людина стає чиєюсь», – зачитав на засіданні прокурор САП.

Крім цього, Підкоморна очолювала конкурсну комісію з відбору нових членів Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, призначення яких відбулося у вересні цього року. На цій посаді в інтересах Галущенка вона могла допомагати протягувати до регулятора «правильних людей», занижуючи оцінки «не своїм людям».

АТ «Українські розподільні мережі» управляє державними пакетами акцій семи операторів систем розподілу електроенергії або так званих обленерго: «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Тернопільобленерго», «Черкасиобленерго», «Харківобленерго» та «Сумиобленерго» (25%).

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі» у межах операції «Мідас». За даними слідства, українські чиновники та топпосадовці організували систему отримання відкатів під час укладання підрядів для «Енергоатому». Йдеться, зокрема, про будівництво захисних споруд для енергетичних об’єктів. Незаконно отримані кошти, за версією слідства, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума оборудок могла сягати близько 100 млн доларів.

У корупційній справі, що отримала назву «Мідас», фігурують українські чиновники та топпосадовці, співорганізаторами схеми НАБУ вважає підсанкційних бізнесменів Тимура Міндіча (фігурує під прізвиськом Карлсон а записах прослуховування) та Олександра Цукермана (Шеф або Шугармен). Нині вони обидва перебувають в Ізраїлі.

ВАКС заочно обрав запобіжний захід Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою. 31 березня ОГП скерував до Ізраїлю запит на екстрадицію бізнесмена.