Наразі Тимур Міндіч перебуває в Ізраїлі

Національне антикорупційне бюро України два тижні тому передало до Офісу генерального прокурора пакет документів для екстрадиції фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча, однак вони досі не підписані. Про це у понеділок, 30 березня, повідомив в інтервʼю каналу «Є питання» головний детектив у справі Олександр Абакумов. Згодом у Генпрокуратурі заявили, що у запиті були недоліки, після усунення яких його направили до Міністерства юстиції Ізраїлю.

За його словами, всі необхідні матеріали були направлені до Офісу генпрокурора ще два тижні тому, але станом на зараз вони залишаються без підпису. Абакумов зазначив, що процедура екстрадиції з Ізраїлю є складною, оскільки потребує передачі фактично всіх матеріалів кримінального провадження для їхнього вивчення іноземною стороною.

Він також висловив думку, що генеральний прокурор має якнайшвидше підписати відповідне клопотання, хоча не виключив, що затримка може бути пов’язана з додатковою перевіркою обґрунтованості матеріалів. Детектив додав, що випадки екстрадиції з Ізраїлю трапляються, однак є поодинокими.

Доповнено о 16:49. Згодом в Офісі генпрокурора заявили «Суспільному», що у клопотанні НАБУ виявили низку процесуальних і технічних недоліків, виправивши їх, запит про екстрадицію Міндіча скерували до Міністерства юстиції Ізраїлю.

«У робочому порядку Офіс генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували й переклали текст запиту. Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції держави Ізраїль», – розповіли правоохоронці.

У чому підозрюють Тимура Міндіча

10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Незаконно отримані кошти, за версією слідчих, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума могла сягати близько 100 млн доларів.

У НАБУ вважають, що організатором схеми був 46-річний Тимур Міндіч – співвласник студії «Квартал 95». За версією слідчих, він контролював фінансові потоки, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та оборонній сфері. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада, за кілька годин до початку обшуків. Журналіст Михайло Ткач розшукав Міндіча в ізраїльському Тель-Авіві.

Вищий антикорупційний суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі Міндіч перебуває в Ізраїлі та у розмові з депутатом від партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком він заявляв, що готовий повернутися до України за умови, що йому призначать «чесну заставу».