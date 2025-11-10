НАБУ прийшло з обшуками до Тимура Міндіча

Бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув територію України у понеділок, 10 листопада, за кілька годин перед обшуками НАБУ. Про це повідомили джерела «Української правди».

«Міндіч втік з країни вночі, за кілька годин до обшуків», – розповів співрозмовник видання.

Перед цим з’явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до Міндіча вранці 10 листопада. Обшук нібито проходить у Києві, однак інші деталі наразі невідомі.

Крім цього, за даними депутата Ярослава Железняка, обшуки проходять у міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка та в «Енергоатомі».

Доповнено о 10:30. НАБУ офіційно підтвердило, що разом із САП проводить масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Розслідування тривало 15 місяців, за цей час було зібрано близько 1000 годин аудіозаписів.

«Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК “Енергоатом”», – додають у повідомленні.

Доповнено о 13:12. Згодом у НАБУ заявили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

«Контрагентам “Енергоатому” нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”», – зазначають у дописі.

До реалізації схеми був причетний колишній заступник керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

«Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», – наголосили у НАБУ.

Що відомо про Тимура Міндіча

Вперше в політичних новинах Міндіч з’явився у квітні 2018, як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського у девелоперських та інших проєктах, а також як один зі співвласників «Кварталу 95». Коломойський тоді заявляв, що Міндіч познайомив його із майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Як стверджували журналісти, після інавгурації Зеленського та звинувачення Коломойського у шахрайстві, саме Міндіч часто виступав посередником між олігархом та президентом.

Згодом з’явилася інформація, що компанія «Кінокіт», яку пов’язують з Міндічем, з 2019 року почала брати участь у держзакупівлях. Зокрема, вона транслювала пресмарафон Володимира Зеленського у 2019 році та урочистості до 30-ї річниці Незалежності України. Наприкінці 2021 року «Кінокіт» отримав 9 млн грн від парламентського телеканалу «Рада» на розробку концепції та нові програми. А від початку повномасштабного вторгнення компанія виробляє контент для державного телеканалу, який транслюють у загальнонаціональному телемарафону «Єдині новини».

У березні 2025 року ZAXID.NET повідомляв, що наближені до Офісу президента телеканали отримали майже 1 млрд грн із держбюджету.

У жовтні 2025 року народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк опублікував розслідування, у якому йшлося, що Міндіч вибудував алмазну імперію на базі колишніх активів олігарха Ігоря Коломойського. Він також мав аналогічний бізнес у Росії, і лише за 2024 рік сплатив до бюджету країни-окупанта близько 500 тис. доларів податків та зборів. У листопаді Железняк заявив, що цю діяльність Міндіча розслідує СБУ. Зокрема, згідно з відповіддю СБУ, справу щодо нього зареєстрували за статтею про пособництво державі-агресору.

Варто також додати, раніше «Українська правда» писала, що до сфери впливу Тимура Міндіча відносили колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, до якого 10 листопада НАБУ також прийшла з обшуками.

Вплив Міндіча на енергетичний сектор держави отримав підтвердження, коли НАБУ і САП затримали родича бізнесмена Леоніда Міндіча при спробі залишити країну. Він фігурує у справі мільйонних розкрадань на закупівлях трансформаторів для «Харківобленерго».

Також повідомляли, що 29 серпня Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування діяльності компанії Fire Point, яка займається виробництвом української крилатої ракети «Фламінго». Правоохоронці підозрюють компанії у введенні уряду в оману. Тоді повідомляли, що антикорупційне бюро вивчало можливу причетність до компанії Тимура Міндіча.