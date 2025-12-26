Легіонер не зміг «вистрілити» в оренді вже у третій команді

Півзахисник Патрісіо Танда покидає «Карпати», повідомляє офіційний сайт «зелено-білих». 23-річний хавбек виступав за «левів» на правах оренди з аргентинського «Расінга» – його контракт з львів’янами спливає 31 грудня 2025 року. «Карпати» вирішили не активовувати опцію викупу прав на футболіста.

Нагадаємо, Танда – вихованець «Расінга», де й розпочав професіональну кар’єру у 2020 році. Відправлявся в оренду в місцеві команди «Ферро» та «Уніон Санта Фе». До «Карпат» приєднався у січні 2025 року. За цей час у чемпіонаті України він зіграв 21 матч та відзначився однією результативною передачею. Окрім того, у доробку аргентинця два поєдинки та один гол в Кубку України. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

До слова, «Карпати» на зимову паузу пішли на дев’ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 19 очок. Команда Владислава Лупашка здобула 4 перемоги, розписала 7 нічиїх і зазнала 5 поразок.