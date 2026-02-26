Владислав Гераскевич виступає з трибуни Верховної Ради

У четвер, 26 лютого, у Верховній Раді виступив український скелетоніст Владислав Гераскевич, якого дискваліфікували з Олімпіади за шолом з убитими Росією спортсменами. У Раді він наголосив на необхідності єднатися та закликав нардепів позбавити звання Героя України члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергія Бубку.

До парламенту спортсмен приніс шолом із зображеннями загиблих через війну українських спортсменів. На початку виступу Гераскевич дорікнув депутатам щодо неявки до Верховної Ради.

«Часто бачу, що тут багато вільних місць. Я тут виступаю вперше, але я так розумію, що переміг деяких ваших колег за показником відвідування пленарних сесій», – сказав спортсмен.

У своєму виступі атлет наголосив про необхідність єднання навколо нещодавнього скандалу МОК.

«Коли ми обʼєднані, світ набагато охочіше єднається навколо нас. Я сподіваюся, ми зможемо втримати цю єдність набагато довше, адже для нас зараз це справді питання виживання», – сказав Владислав Гераскевич.

З трибуни скелетоніст також заявив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є деякі люди, які, на його думку, шкодять Україні. Зокрема, він згадав члена МОК Сергія Бубку, який має звання Героя України.

«Насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори до організацій, які він очолює. Людина і справді підігрує Росії, і коли він носить звання, яке зараз здобувається частіше за все посмертно – це недопустимо, і з цим ми маємо боротися. Тому закликаю також посприяти тому, щоб пан Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкцій», – сказав Владислав Гераскевич.

62-річний Сергій Бубка – олімпійський чемпіон та шестиразовий чемпіон світу зі стрибків з жердиною. З 2005 до 2022 року він обіймав посаду президента Національного олімпійського комітету України. З 2010 по 2014 рік працював радником президента-втікача Віктора Януковича. Наразі обіймає посаду члена виконавчого комітету МОК.

У липні 2023 року журналісти Bihus.Info виявили, що Сергій Бубка є співвласником трьох компаній, що зареєстровані в Росії та працюють у невизнаній «ДНР». Після цього СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 111-2 ККУ. Втім НОК не відреагував на діяльність Бубки.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Спортсмена не допустили до змагань через його бажання виступили у шоломі, на якому зображені 22 загиблих внаслідок російсько-української війни українські спортсмени.

На дискваліфікацію спортсмена відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши рішення МОК «ганебним». Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Владиславу Гераскевичу за проукраїнську позицію та бажання вшанувати пам’ять вбитих Росією колег. Також президент нагородив Владислава Гераскевича нагородив орденом Свободи.

13 лютого стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) щодо його дискваліфікації на зимовій Олімпіаді-2026.

Зазначимо, Владислав Гераскевич також ініціював петицію щодо запровадження санкцій проти російських спортсменів. 16 лютого на петицію відреагував Володимир Зеленський, який запровадив проти росіян економічні обмеження.