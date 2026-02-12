Володимир Зеленський підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича

Володимир Зеленський прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету про відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в Олімпіаді-2026. Президент України підтримав спортсмена та подякував за чітку позицію. Про це йдеться у дописі Володимира Зеленського опублікованому у соцмережах у четвер, 12 лютого.

«Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію», – йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що шолом Владислава Гераскевича з зображеннями загиблих спортсменів – це спосіб їх вшанувати, а також нагадати про воєнні злочини Росії. Володимир Зеленський також наголосив, що саме Росія тричі розпочинала війну під час Олімпійських ігор.

«Це Росія постійно порушує олімпійські принципи й використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії та збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях», – наголосив президент.

Також президент нагадав, що внаслідок розпочатої Росією повномасштабної війни в Україні загинули 660 спортсменів та тренерів.

«При цьому 13 росіян зараз в Італії й беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під “нейтральними” прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію. Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі», – підсумував президент.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці четверга, 12 лютого, Міжнародний олімпійський комітет повідомив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Причиною такого рішення стало бажання скелетоніста виступили у шоломі, на якому зображені загиблі внаслідок російсько-української війни українські спортсмени. У МОК заявили, що «жалоба не виражається і не сприймається однаково в усьому світі», а також звинуватили Гераскевича у відмові досягнути компромісу.

На дискваліфікацію спортсмена відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши рішення МОК «ганебним».

Також Владислава Гераскевича підтримав співзасновник Monobank Олег Гороховський та повідомив, що банк виплатить йому премію розміром 1 млн грн.

Детальніше про Владислава Гераскевича ZAXID.NET розповів у матеріалі «Українець, який налякав МОК».

Зауважимо, що 11 лютого МОК заборонив фристалістці Катерині Коцар використати шолом із написом «Be brave like Ukrainians». Того ж дня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) заборонив 26-річному шорттрекісту Олегу Гандею виступати у шоломі з цитатою «Там де героїзм, там немає остаточної поразки» української письменниці Ліни Костенко.

10 лютого українська санкарка Олена Смага після свого заїзду на одномісних санях показала напис «Пам'ять – це не порушення» на рукавиці, підтримавши таким чином скелетоніста Владислава Гераскевича.