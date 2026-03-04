Через обмежені польоти тисячі людей не можуть залишити ОАЕ

Компанії витрачають десятки, а подекуди й сотні тисяч доларів, щоб вивезти співробітників із Дубая на тлі ескалації конфлікту в регіоні. За даними страхових компаній і туристичних агентів, евакуація однієї родини може коштувати до 250 тис. доларів через різке зростання цін на приватні літаки та наземний транспорт, повідомляє Financial Times.

Після кількаденної паузи частину рейсів із Дубаю та Абу-Дабі відновили, однак регулярне авіасполучення залишається обмеженим. Через це дедалі більше мешканців і туристів намагаються залишити емірат.

За оцінками страховиків, переліт приватним літаком для родини з чотирьох осіб може обійтися у чверть мільйона доларів. Вартість чартерів із вихідних зросла приблизно вдвічі. Ті, хто не може знайти комерційний рейс, дістаються до сусідніх країн автомобілем.

Найчастіше виїжджають до Маската в Оман та в Ер-Ріяд у Саудівську Аравію. Якщо раніше поїздка з Дубая до Маската коштувала кілька сотень доларів, то тепер – кілька тисяч. Деякі страхові менеджери називають тарифи від 5 тис. доларів.

Авіакомпанії Emirates, Flydubai та Etihad Airways виконують лише окремі рейси для повернення пасажирів. Регулярне сполучення досі не відновлене повністю. Qatar Airways призупинила польоти через закриття повітряного простору Катару. У регіональних хабах залишаються заблокованими десятки тисяч пасажирів.

За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, після першого удару у відповідь з боку Ірану у світі скасували понад 12 300 рейсів.