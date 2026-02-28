Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який визнано терористичною організацією, завдав ракетних ударів по американських військових базах на території Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту. Про це 28 лютого повідомили напівофіційне іранське інформагентство Fars та міжнародна телекомпанія Al Jazeera.

За даними Fars, цілями іранських ракетних ударів були чотири американські бази, а саме:

авіабаза Аль-Удейд в Катарі;

авіабаза Алі Аль-Салем в Кувейті;

авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ;

сервісний центр 5-го флоту ВМС США в Бахрейні.

Влада Бахрейну підтвердила атаку на штаб-квартиру 5-го флоту ВМС США в країні. Водночас влада Катару, ОАЕ та Кувейту заявили, що цілі були перехоплені.

У відповідь на обстріли МЗС Катару заявило, що засуджує ракетну атаку Ірану на країну та залишає за собою право на відповідь.

КВІР повідомив, що військова операція Ірану триватиме доти, «доки ворога не буде остаточно розгромлено». За словами терористів, усі американські активи в регіоні вважаються законними цілями для іранської армії.

Іранські удари стали відповіддю на превентивну операцію Ізраїлю, спрямовану на нейтралізацію загроз з боку Тегерана, яка розпочалась вранці 28 лютого.

Повідомлялось, що атаку проти Ірану Ізраїль проводить спільно з США. Неназваний ізраїльський чиновник в коментарі The Times of Israel заявив, що Ізраїль готується до кількох днів конфлікту з Іраном.

Ізраїльські урядовці повідомили Reuters, що удари були спрямовані проти верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, президента Масуда Пезешкіана та інших високопоставлених командирів й військових іранського режиму. Результати ударів наразі невідомі.