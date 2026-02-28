Курячі кальцоне без тіста з соковитою сирною начинкою. Рецепт дня0
Кальцоне – це традиційна страва італійської кухні у вигляді закритої піци. У класичному варіанті її готують із тіста, але ця версія ламає шаблон: замість основи – ніжне куряче філе. Після запікання воно добре тримає форму, а всередині ховається соковита начинка з сирів, томатів і шинки. Страва виходить ситною, білковою та без борошна. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти (на 2 порції)
|Куряче філе
|500 г
|Сіль
|3 г
|Чорний перець
|1 г
|Сир «Філадельфія»
|40 г
|Моцарела
|40 г
|Шинка
|60 г
|Томати
|150 г
|Пармезан
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Куряче філе наріжте шматками й перебийте у блендері разом із сіллю та перцем до максимально гладкої, пастоподібної маси. Важливо, щоб фарш був однорідним – тоді кальцоне не тріскатимуться під час складання.
Крок 2
Деко застеліть пергаментом. Викладіть фарш і сформуйте два тонкі овальні пласти однакової товщини. Не робіть шар занадто товстим, інакше після запікання текстура може стати щільною.
Крок 3
Томати наріжте тонкими кружальцями, щоб не було зайвої вологи. Пармезан натріть на дрібній тертці. Шинку та моцарелу наріжте скибками.
Крок 4
Половину кожного курячого пласта змастіть крем-сиром, зверху викладіть томати, шинку й моцарелу. Акуратно складіть пласт навпіл за допомогою пергаменту, накриваючи начинку другою половиною м’ясної основи. Краї злегка притисніть.
Крок 5
Посипте кальцоне тертим пармезаном і постав у розігріту до 200 °C духовку. Запікайте приблизно 25 хвилин до рум’яності. Не перетримуйте, куряча основа швидко втрачає соковитість.