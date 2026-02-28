Кальцоне – це традиційна страва італійської кухні у вигляді закритої піци. У класичному варіанті її готують із тіста, але ця версія ламає шаблон: замість основи – ніжне куряче філе. Після запікання воно добре тримає форму, а всередині ховається соковита начинка з сирів, томатів і шинки. Страва виходить ситною, білковою та без борошна. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти (на 2 порції) Куряче філе 500 г Сіль 3 г Чорний перець 1 г Сир «Філадельфія» 40 г Моцарела 40 г Шинка 60 г Томати 150 г Пармезан 10 г Спосіб приготування: Крок 1 Куряче філе наріжте шматками й перебийте у блендері разом із сіллю та перцем до максимально гладкої, пастоподібної маси. Важливо, щоб фарш був однорідним – тоді кальцоне не тріскатимуться під час складання. Крок 2 Деко застеліть пергаментом. Викладіть фарш і сформуйте два тонкі овальні пласти однакової товщини. Не робіть шар занадто товстим, інакше після запікання текстура може стати щільною. Крок 3 Томати наріжте тонкими кружальцями, щоб не було зайвої вологи. Пармезан натріть на дрібній тертці. Шинку та моцарелу наріжте скибками. Крок 4 Половину кожного курячого пласта змастіть крем-сиром, зверху викладіть томати, шинку й моцарелу. Акуратно складіть пласт навпіл за допомогою пергаменту, накриваючи начинку другою половиною м’ясної основи. Краї злегка притисніть. Крок 5 Посипте кальцоне тертим пармезаном і постав у розігріту до 200 °C духовку. Запікайте приблизно 25 хвилин до рум’яності. Не перетримуйте, куряча основа швидко втрачає соковитість.