Щоб зефір не липнув до рук, його потрібно правильно стабілізувати

Домашній зефір – ніжний та повітряний десерт, але іноді він прилипає до рук, що може дратувати. Причина цієї проблеми найчастіше криється не в самому рецепті, а в помилках під час приготування та обробки солодощів. Slingi розповідає, чому ж домашній зефір так липне до рук.

Щоб зефір не липнув до рук, його потрібно правильно стабілізувати. Як правило, достатньо приблизно 10 години, але якщо за цей час він все ще липне до рук, зачекайте до доби.

Сушити зефір потрібно в добре провітреному приміщенні, після чого половинки можна легко склеїти між собою та обваляти в цукровій пудрі. Або посипати половинки цукровою пудрою через сито і тільки потім склеїти їх.

Якщо зефір не застигає навіть після доби, проблема, швидше за все, у недовареному сиропі або недобитій масі.