Ситна і солодка сирна запіканка «Іриска» – це новий варіант класичного десерту, який вирізняється ніжною текстурою та карамельним смаком. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Сир кисломолочний 600 г Згущене молоко варене 300 г Манка 2 ст. л Яйця курячі 3 шт Сіль 1 г Масло 30 г

Спосіб приготування:

Крок 1 У миску покладіть варене згущене молоко, додайте сир і манку, перемішайте виделкою до однорідності. Якщо ваш сир дуже зернистий, краще окремо перетерти його виделкою до більшої однорідності.

Крок 2 В іншій мисці збийте яйця зі щіпкою солі, потім додайте у сирну масу та знову перемішайте до однорідності.

Крок 3 Розігрійте духовку до 160°С. Форму змастіть маслом, вилийте сирну масу, трохи розрівняйте та відправте у духовку на 30-35 хвилин.