Сирна запіканка «Іриска». Рецепт дня
Ситна і солодка сирна запіканка «Іриска» – це новий варіант класичного десерту, який вирізняється ніжною текстурою та карамельним смаком. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Сир кисломолочний
|600 г
|Згущене молоко варене
|300 г
|Манка
|2 ст. л
|Яйця курячі
|3 шт
|Сіль
|1 г
|Масло
|30 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У миску покладіть варене згущене молоко, додайте сир і манку, перемішайте виделкою до однорідності. Якщо ваш сир дуже зернистий, краще окремо перетерти його виделкою до більшої однорідності.
Крок 2
В іншій мисці збийте яйця зі щіпкою солі, потім додайте у сирну масу та знову перемішайте до однорідності.
Крок 3
Розігрійте духовку до 160°С. Форму змастіть маслом, вилийте сирну масу, трохи розрівняйте та відправте у духовку на 30-35 хвилин.
Крок 4
Дайте запіканці повністю охолонути, а потім обережно дістаньте.
