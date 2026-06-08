Сезон черешні стартував: чим багаті ці ягоди і скільки їх можна з'їсти за раз .

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Варто звернути увагу на кілька важливих ознак, які допоможуть обрати стиглу та якісну ягоду

Сезон черешні триває недовго, тому багато хто прагне купити справді солодкі та соковиті ягоди. Однак під час покупки варто звернути увагу на кілька важливих ознак, які допоможуть обрати стиглу та якісну ягоду. РБК-Україна розповідає, як обирати смачну черешню на ринку. Як вибрати солодку черешню на ринку? Купуйте у перевірених продавців. Під час покупки ви можете попросити надати сертифікат якості та інші документи, які підтвердять, що черешня якісна. Також уникайте покупок з машин, на стихійних ринках або з рук. У стиглої черешні шкірка чиста, гладка, з глянцевим блиском, без пошкоджень. Якщо ви помітили, що шкірка матова і не блищить, ймовірно, що черешню зірвали давно і довго зберігали. М'якуш черешні щільна та пружна, тому якщо на дотик черешня м’яка – її краще не купувати, адже вона перезріла або ж почала псуватися. Обирайте черешню з плодоніжкою. В ягодах без плодоніжки швидко утворюються мікроби та бактерії. Також якщо ви помітили, що плодоніжка потемніла, а не зелена – ягоду зберігали дуже довго. Чим темніша черешня, тим вона солодша. Також важливо пам’ятати, що найсмачніша черешня з’являється до середини сезону – це друга половина червня.

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