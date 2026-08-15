Все можна виправити, якщо знати певні нюанси

Якщо ваше сливове варення не густішає та виходить досить рідким, не варто розчаровуватися. Все можна виправити, якщо знати певні нюанси. «РБК-Україна» розповідає, що робити, якщо сливове варення не густіє.

Що робить сливове варення густим?

Сливи належать до фруктів із високим вмістом пектину – натурального загусника. Тому правильно зварене варення може отримати потрібну консистенцію без додаткових інгредієнтів.

На густоту також впливає те, наскільки дрібно нарізані фрукти. Якщо ви занадто дрібно наріжете сливи, то при варінні вони пустять весь сік і замість варення вийде рідка каша.

Крім того, слід пам’ятати, що дуже важливо уважно стежити за станом консистенції, часто помішувати і не давати підгоріти варенню, адже кожен вид фруктів у різний час густіє.

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Як загустити рідке варення?

Загустити рідке варення можна за допомогою спеціальних добавок. Ви можете використати звичайний пектин. Він допоможе підвищити густоту і при цьому зберегти шматочки сливи цілими. Додається він із розрахунку 10–15 грамів на 1 кілограм фруктів.

Для загущення варення також використовують такі добавки як желатин та агар-агар. Використовувати такі загущувачі потрібно відповідно до рекомендацій виробника.