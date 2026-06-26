Від матеріалу каструлі залежить, чи не пригорить ваше варення під час приготування

Вибір посуду для приготування варення – не менш важливий, аніж якість ягід чи фруктів. Від матеріалу каструлі залежить, чи не пригорить ваше варення. Саме тому для приготування варення рекомендують використовувати лише певні види посуду. Ukr.Media розповідає, у чому ж тобі потрібно варити варення.

Який посуд підходить для варіння варення?

Найкраще підходить посуд із товстими стінками та дном. Така каструля добре зберігає тепло, тримає та рівномірно розподіляє температуру. Це допомагає уникнути пригоряння.

Ви можете готувати варення в каструлі з нержавіючої сталі. Цей матеріал не вступає в реакцію з кислотами, які є в ягодах і фруктах, навіть під час тривалого нагрівання. Завдяки цьому варення не змінює смаку, а сам посуд не пошкоджується.

Емальований посуд також підходить для приготування варення. Він добре розподіляє температуру та дозволяє рівномірно прогріти варення. Однак якщо з емальованою каструлею поводитися неакуратно і регулярно піддавати її впливу високих температур, то на місткості можуть з’явитися тріщини та сколи, в яких можуть накопичуватися бактерії.

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