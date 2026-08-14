Невдалий вибір може призвести до того, що банка не буде герметично закритою, тому заготівля просто зіпсуєтьс

Якість кришок для консервації не менш важлива, ніж сам маринад. Невдалий вибір може призвести до того, що банка не буде герметично закритою, тому заготівля просто зіпсується. «РБК-Україна» розповідає, які кришки не можна купувати для консервації.

Які кришки не слід купувати?

Тонкий метал.

Звертайте увагу на товщину металу. Якщо кришка легко гнеться двома пальцями, купувати її не варто, адже тонкий матеріал доволі легко деформується під час закатування, через що гумка не прилягає до горлечка банки достатньо щільно. У результаті всередину може потрапляти повітря, через що консервація починає бродити.

Пошкоджене внутрішнє покриття.

Якісна кришка повинна мати частий захисний шарх харчового лаку або емалі на внутрішній стороні. Якщо ви помітили подряпини, відколи або погане нанесення покриття, відмовтеся від покупки.

Кисле середовище маринаду може вступити у реакцію з відкритим металом. І саме це призведе до появи іржі, яка не лише зіпсує смак і колір вашої консервації, а й зробить консервацію небезпечною для здоров’я.

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Проблеми з гумовим ущільнювачем.

У звичайних кришках гумове кільце відповідає за повну ізоляцію від повітря. Тому не купуйте кришки, якщо гумка пересохла або потріскалася, виглядає занадто тонкою та має різкий хімічний запах.