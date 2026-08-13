Кабачкова ікра – проста й смачна заготівля, яка чудово підходить для зимового меню. Вона виходить ніжною, ароматною та насиченою завдяки поєднанню кабачків, моркви, цибулі й томатної пасти. Домашню ікру можна подавати з хлібом, картоплею або використовувати як овочеву закуску. Рецепт Hunger.

Інгредієнти

Кабачки 3 кг Морква 800 г Цибуля ріпчаста 800 г Томатна паста 200 г Олія соняшникова 200 мл Цукор 2,5 ст. л. Сіль 2 ст. л. Оцет 9% 2 ст. л. Чорний мелений перець 1 ч. л. Лавровий лист 2–3 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте кабачки, почистьте їх від шкірки та за потреби видаліть насіння. Наріжте овочі великими шматочками.

Крок 2 Натріть моркву на великій тертці, а цибулю дрібно наріжте.

Крок 3 Розігрійте в широкій каструлі або казані половину олії. Додайте цибулю та обсмажуйте її 7–10 хвилин до прозорості. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте моркву та смажте овочі ще близько 10 хвилин, періодично перемішуючи.

Крок 5 Додайте кабачки, влийте решту олії та перемішайте. Накрийте каструлю кришкою й тушкуйте овочі 40–50 хвилин на середньому вогні.

Крок 6 Подрібніть гарячі овочі занурювальним блендером до однорідної маси.

Крок 7 Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний перець і лавровий лист. Перемішайте та варіть ще близько 30 хвилин на слабкому вогні.