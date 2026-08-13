Класична кабачкова ікра на зиму. Рецепт дня
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Кабачкова ікра – проста й смачна заготівля, яка чудово підходить для зимового меню. Вона виходить ніжною, ароматною та насиченою завдяки поєднанню кабачків, моркви, цибулі й томатної пасти. Домашню ікру можна подавати з хлібом, картоплею або використовувати як овочеву закуску. Рецепт Hunger.
Інгредієнти
|Кабачки
|3 кг
|Морква
|800 г
|Цибуля ріпчаста
|800 г
|Томатна паста
|200 г
|Олія соняшникова
|200 мл
|Цукор
|2,5 ст. л.
|Сіль
|2 ст. л.
|Оцет 9%
|2 ст. л.
|Чорний мелений перець
|1 ч. л.
|Лавровий лист
|2–3 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте кабачки, почистьте їх від шкірки та за потреби видаліть насіння. Наріжте овочі великими шматочками.
Крок 2
Натріть моркву на великій тертці, а цибулю дрібно наріжте.
Крок 3
Розігрійте в широкій каструлі або казані половину олії. Додайте цибулю та обсмажуйте її 7–10 хвилин до прозорості.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте моркву та смажте овочі ще близько 10 хвилин, періодично перемішуючи.
Крок 5
Додайте кабачки, влийте решту олії та перемішайте. Накрийте каструлю кришкою й тушкуйте овочі 40–50 хвилин на середньому вогні.
Крок 6
Подрібніть гарячі овочі занурювальним блендером до однорідної маси.
Крок 7
Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний перець і лавровий лист. Перемішайте та варіть ще близько 30 хвилин на слабкому вогні.
Крок 8
За 5 хвилин до завершення приготування влийте оцет і добре перемішайте. Дістаньте лавровий лист.
Крок 9
Розкладіть гарячу ікру в попередньо стерилізовані сухі банки та щільно закрийте прокип’яченими кришками.
Крок 10
Переверніть банки догори дном, накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження. Потім перенесіть заготовку в прохолодне темне місце.