Салат із перерослих огірків на зиму. Рецепт дня
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Чудовий спосіб використати великі овочі, які вже не підходять для звичайної консервації. Огірки виходять хрусткими, ароматними та з легкою гостринкою завдяки кетчупу чилі. Із зазначеної кількості продуктів вийде приблизно сім банок по 500 мл. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Огірки
|3 кг
|Соняшникова олія
|250 мл
|Вода
|375 мл
|Цукор
|180 г
|Кам’яна сіль
|1,5 ст. л.
|Оцет 9%
|100 мл
|Гострий кетчуп
|250 г
|Томатна паста
|3 ст. л.
|Часник
|2 головки
Спосіб приготування:
Крок 1
Добре помийте огірки та обріжте кінчики. Розріжте овочі навпіл, а потім кожну половинку наріжте брусочками. Якщо огірки мають велике тверде насіння, видаліть його.
Крок 2
Очистьте часник і пропустіть його через прес.
Крок 3
У великій каструлі змішайте соняшникову олію, оцет, воду, цукор і кам’яну сіль. Додайте гострий кетчуп і томатну пасту, добре перемішайте.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть соус до кипіння.
Крок 5
Додайте підготовлені огірки, перемішайте та варіть після закипання 25 хвилин, час від часу помішуючи.
Крок 6
Додайте подрібнений часник і варіть ще 10 хвилин, регулярно перемішуючи.
Крок 7
Розкладіть гарячий салат у заздалегідь стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.
Крок 8
Переверніть банки догори дном, накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.