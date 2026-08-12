Чудовий спосіб використати великі овочі, які вже не підходять для звичайної консервації. Огірки виходять хрусткими, ароматними та з легкою гостринкою завдяки кетчупу чилі. Із зазначеної кількості продуктів вийде приблизно сім банок по 500 мл. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Огірки 3 кг Соняшникова олія 250 мл Вода 375 мл Цукор 180 г Кам’яна сіль 1,5 ст. л. Оцет 9% 100 мл Гострий кетчуп 250 г Томатна паста 3 ст. л. Часник 2 головки

Спосіб приготування:

Крок 1 Добре помийте огірки та обріжте кінчики. Розріжте овочі навпіл, а потім кожну половинку наріжте брусочками. Якщо огірки мають велике тверде насіння, видаліть його.

Крок 2 Очистьте часник і пропустіть його через прес.

Крок 3 У великій каструлі змішайте соняшникову олію, оцет, воду, цукор і кам’яну сіль. Додайте гострий кетчуп і томатну пасту, добре перемішайте. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть соус до кипіння.

Крок 5 Додайте підготовлені огірки, перемішайте та варіть після закипання 25 хвилин, час від часу помішуючи.

Крок 6 Додайте подрібнений часник і варіть ще 10 хвилин, регулярно перемішуючи.

Крок 7 Розкладіть гарячий салат у заздалегідь стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.