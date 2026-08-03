Квашені огірки в огірковій суміші – незвичайний спосіб заготівлі, який дозволяє отримати соковиті, ароматні та хрусткі огірки без приготування окремого розсолу. Терті огірки виділяють достатньо соку, щоб рівномірно просолити плоди та забезпечити природне квашення. Рецепт від Інни Ключник.

Інгредієнти

Огірки невеликі 2 кг Огірки великі для натирання 1,5 кг Сіль кам'яна 100 г Часник 5 зубчиків Парасольки кропу 4 шт. Листя хрону 2 шт. Лавровий лист 4 шт. Лавровий лист 4 шт. Суміш перцю горошком 1 ч. л. Перець духмяний горошком 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте всі огірки. Невеликі огірки за потреби замочіть у холодній воді на 2–3 години, щоб вони стали більш пружними. Промийте кріп і листя хрону. Очистьте часник і наріжте його пластинками або навпіл.

Крок 2 Натріть великі огірки на великій тертці. Додайте сіль і часник, ретельно перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб маса пустила сік.

Крок 3 Покладіть на дно чистої банки лавровий лист, кріп, листя хрону, суміш перцю та духмяний перець. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Викладіть кілька ложок тертої огіркової маси, зверху щільно розмістіть шар цілих огірків. Чергуйте шари огірків і тертої суміші до заповнення банки.

Крок 5 Проштовхніть терту масу між огірками довгою дерев'яною шпажкою або паличкою, щоб вона заповнила всі порожнини. Влийте в банку весь сік, який утворився в огірковій суміші.

Крок 6 Накрийте банку капроновою кришкою та поставте її на піддон. Перенесіть у прохолодне місце або погріб для квашення приблизно на два тижні.