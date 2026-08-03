Найкращий спосіб розігріти кукурудзу в качанах – у духовці

Навіть після зберігання в холодильнику варена кукурудза може залишатися соковитою та ніжною, якщо правильно її розігріти. Головне – не пересушити зерна, адже саме через це вони стають жорсткими й втрачають смак. Southern Living розповідає, як правильно розігріти вчорашню кукурудзу.

Як розігріти кукурудзу в духовці?

Найкращий спосіб розігріти кукурудзу в качанах – у духовці. Цей простий спосіб займає менше ніж 10 хвилин після того, як ви розігрієте духовку до 175°C:

Відірвіть шматки алюмінієвої фольги, достатньо великі, щоб обернути кожен качан кукурудзи. Покладіть по одному качану на кожен шматок фольги, додайте шматочок вершкового масла, сіль, перець та інші приправи за бажанням, а також чайну ложку води. Загорніть качани в фольгу та скрутіть кінці, щоб пара не виходила. Поставте кукурудзу в духовку приблизно на п’ять-сім хвилин. Після чого дістаньте кукурудзу та смакуйте.

Як розігріти кукурудзу на плиті?

Якщо ви не хочете використовувати духовку через спеку, ви можете розігріти кукурудзу в киплячій воді на плиті:

Доведіть воду в каструлі до кипіння, а потім обережно опустіть у неї кожен качан кукурудзи за допомогою щипців. Дочекайтеся, поки вода знову закипить, і варіть, доки кукурудза повністю не прогріється (достатньо 5 хвилин). Вимкніть вогонь і за допомогою щипців дістаньте кукурудзу з гарячої води та викладіть на тарілку. За бажанням додайте масло, сіль, перець.

Як розігріти кукурудзу в мікрохвильовці?

Розігрівання кукурудзи у мікрохвильовці може виявитися дещо складним, оскільки продукт може перегрітися за лічені секунди. Щоб цього уникнути, слід дотримуватися ретельних інструкцій:

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Покладіть качани на посуд, придатний для використання в мікрохвильовці, і накрийте їх вологим паперовим рушником. Розігрівайте кукурудзу з інтервалом у 20 секунд, перевертаючи її після кожного інтервалу, доки вона не прогріється.

Оскільки мікрохвильовки бувають різними, цей процес може зайняти до 2 хвилин, тому продовжуйте перевіряти кукурудзу кожні 20 секунд, доки вона не буде готова.