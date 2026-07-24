Це чудова альтернатива звичним солодким вафлям. Вони виходять ніжними всередині, із золотистою хрусткою скоринкою та приємним сирним смаком. Така страва чудово підійде для сніданку, легкої вечері або перекусу. Подавайте вафлі зі сметаною, йогуртовим соусом чи свіжими овочами. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Кабачок 1 шт. Ріпчаста цибуля 1 шт. Яйце 1 шт. Сметана 3 ст. л. Пшеничне борошно 100 г Моцарела 100 г Соняшникова олія 4 ст. л. Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте кабачок і натріть його на великій тертці. Почистьте цибулю, також натріть її та додайте до кабачка. Крок 2 Додайте яйце, сметану, сіль, чорний мелений перець і борошно. Ретельно перемішайте масу до однорідності. Крок 3 Натріть моцарелу на великій тертці, додайте до тіста та ще раз добре перемішайте. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розігрійте вафельницю та змастіть робочі поверхні соняшниковою олією. Крок 5 Викладайте по столовій ложці кабачкового тіста, закривайте вафельницю та випікайте приблизно 4–5 хвилин до золотистого кольору. Крок 6 Обережно діставайте готові вафлі, викладайте на тарілку та подавайте гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.