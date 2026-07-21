Той самий трендовий салат з печених кабачків. Рецепт дня
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Кабачки – один із найуніверсальніших літніх овочів, з якого можна швидко приготувати легку й смачну страву. У цьому рецепті запікання робить їх ніжними всередині та злегка рум'яними зовні, а свіжі помідори додають соковитості. Рецепт популярного салату від Grechka.dm.
Інгредієнти
|Кабачки
|650 г
|Помідори
|2 шт.
|Грецький йогурт
|150 г
|Кріп
|10 г
|Петрушка
|10 г
|Часник
|2 зубчики
|Зернова гірчиця
|1 ст. л.
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Паприка мелена
|1 ч. л.
|Сушений часник
|1 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л. або до смаку
|Чорний мелений перець
|½ ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте кабачки тонкою соломкою та викладіть у миску. Додайте оливкову олію, паприку, сушений часник, сіль і чорний перець. Добре перемішайте.
Крок 2
Перекладіть кабачки на деко, застелене пергаментом, рівномірним шаром. Запікайте 20–25 хвилин у духовці, розігрітій до 190 °C, до легкої золотистої скоринки.
Крок 3
Наріжте помідори великими шматочками та додайте їх до вже охолоджених запечених кабачків.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змішайте грецький йогурт із дрібно нарізаними кропом і петрушкою. Додайте подрібнений часник та зернову гірчицю, ретельно перемішайте до однорідності.
Крок 5
Полийте овочі приготованим соусом або подайте його окремо. Подавайте страву теплою або охолодженою.