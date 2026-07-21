Кабачки – один із найуніверсальніших літніх овочів, з якого можна швидко приготувати легку й смачну страву. У цьому рецепті запікання робить їх ніжними всередині та злегка рум'яними зовні, а свіжі помідори додають соковитості. Рецепт популярного салату від Grechka.dm. Інгредієнти Кабачки 650 г Помідори 2 шт. Грецький йогурт 150 г Кріп 10 г Петрушка 10 г Часник 2 зубчики Зернова гірчиця 1 ст. л. Оливкова олія 2 ст. л. Паприка мелена 1 ч. л. Сушений часник 1 ч. л. Сіль 1 ч. л. або до смаку Чорний мелений перець ½ ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте кабачки тонкою соломкою та викладіть у миску. Додайте оливкову олію, паприку, сушений часник, сіль і чорний перець. Добре перемішайте. Крок 2 Перекладіть кабачки на деко, застелене пергаментом, рівномірним шаром. Запікайте 20–25 хвилин у духовці, розігрітій до 190 °C, до легкої золотистої скоринки. Крок 3 Наріжте помідори великими шматочками та додайте їх до вже охолоджених запечених кабачків. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Змішайте грецький йогурт із дрібно нарізаними кропом і петрушкою. Додайте подрібнений часник та зернову гірчицю, ретельно перемішайте до однорідності. Крок 5 Полийте овочі приготованим соусом або подайте його окремо. Подавайте страву теплою або охолодженою.

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