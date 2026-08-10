Температура змінює те, як наші смакові рецептори та органи чуття сприймають смак

Багато хто вважає, що охолоджений кавун солодший, соковитіший і смачніший за той, що зберігався за кімнатної температури. Проте холод насправді не збільшує кількість цукру у ягоді. India Today розповідає, чому холодний кавун здається смачнішим.

Як холод впливає на солодкість кавуна?

Експерти стверджують, що температура змінює те, як наші смакові рецептори та органи чуття сприймають смак.

У кавуні містяться природні цукри, переважно фруктоза. І хоча охолодження не додає солодкості, нижчі температури можуть впливати на те, як сприймається солодкість. Температура теж впливає на смакові рецептори, завдяки чому солодкі смаки можуть по-різному виділятися залежно від того, наскільки холодним подається фрукт.

Також кавун містить велику кількість води, тому коли його подають холодним, він дарує миттєве відчуття прохолоди, особливо в спеку. І це відчуття свіжості часто підсилює загальне задоволення та може зробити фрукт смачнішим.

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