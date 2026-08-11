Насправді їх можна їсти, і вони точно не проростуть у шлунку, попри всі переживання

Кавунові кісточки багато хто звик одразу випльовувати, адже з дитинства чув про їхню нібито небезпеку. Насправді їх можна їсти, і вони точно не проростуть у шлунку, попри всі переживання. Дізнайтеся, що ж буде з організмом, якщо їсти кавун з кісточками.

Чи можуть кісточки викликати апендицит?

Один із найпоширеніших міфів полягає в тому, що проковтнуті кавунові кісточки можуть забити апендикс і викликати запалення. Це твердження насправді є абсолютно безпідставним. Апендицит – це запалення червоподібного відростка сліпої кишки, і хоча інколи сторонні тіла можуть потрапляти в апендикс, випадки, коли причиною стають саме кавунові кісточки, вкрай рідкісні.

У більшості випадків апендицит викликається іншими факторами. А більшість проковтнутих кісточок, як і інша неперетравлювана рослинна їжа, просто проходять через травний тракт і природним чином виводяться з організму.

Чи можуть кісточки прорости у шлунку?

Ще один міф, який багато хто чув у дитинстві – якщо проковтнути кісточку, всередині можу вирости кавун.

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Проте цей міф не має нічого спільного з реальністю. Для проростання насіння потрібні певні умови: тепло, вода, світло і ґрунт.

А у шлунку людини панує агресивне кисле середовище і відсутній ґрунт, тому насіння не може прорости. Шлунковий сік доволі швидко руйнує зовнішню оболонку насіння, роблячи його непридатним для росту.

Чим корисні кавунові кісточки?

Кавунове насіння має поживну цінність. Воно містить магній, цинк, рослинний біло та вітаміни групи В. Окрім цього кісточки є джерелом омега-6 жирних кислот, які підтримують здоров’я серця та судин і допомагають знижувати рівень холестерину.

Магній всередині кісточок потрібен для роботи нервової системи, м’язів та серця. Цинк важливий для імунітету, шкіри, волосся та репродуктивного здоров’я.

Як правильно їсти кавунові кісточки?

Цілі проковтнуті кісточки проходять через травний тракт, тому значна частина поживних речовин із них не засвоюється. Щоб отримати більше користі, їх потрібно добре розжувати.

Кому не варто їсти кавунові кісточки?

Дітям до 5–6 років кісточки давати не варто, адже шлунково-кишковий тракт ще недостатньо розвинений, тому існує ризик, що дитина може подавитися.

Також не варто ковтати у великій кількості не розжовані кісточки, вони погано перетравлюються, можуть викликати подразнення шлунка або закрепи.

За матеріалами РБК-Україна та ТСН.