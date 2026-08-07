Томатно-цибулевий соус на зиму до макаронів, картоплі та м'яса. Рецепт дня
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Домашній томатно-цибулевий соус – універсальна заготовка, яка стане у пригоді впродовж усього року. Він чудово смакує з макаронами, картоплею, м'ясними стравами та може слугувати основою для підлив і рагу. Для приготування підійдуть навіть перестиглі помідори без ознак псування, тому це ще й гарний спосіб використати сезонний урожай. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 2 літри готового соусу. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Помідори
|2 кг
|Цибуля ріпчаста
|600 г
|Сіль
|2 ст. л.
|Цукор
|1 ст. л.
|Оцет 9%
|3 ст. л.
|Гвоздика
|5 бутонів
|Перець чорний мелений
|2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте помідори, видаліть плодоніжки та пошкоджені місця. Пропустіть їх через м'ясорубку або подрібніть до однорідної маси.
Крок 2
Очистьте цибулю та наріжте її тонкими півкільцями.
Крок 3
Перелийте томатну масу в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте цибулю, сіль, гвоздику та чорний мелений перець. Варіть ще 20 хвилин, регулярно перемішуючи.
Крок 5
Всипте цукор, влийте оцет і продовжуйте варити ще 10 хвилин.
Крок 6
Розлийте гарячий соус у заздалегідь простерилізовані сухі банки та герметично закатайте стерилізованими кришками.
Крок 7
Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження. Зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.