Домашній томатно-цибулевий соус – універсальна заготовка, яка стане у пригоді впродовж усього року. Він чудово смакує з макаронами, картоплею, м'ясними стравами та може слугувати основою для підлив і рагу. Для приготування підійдуть навіть перестиглі помідори без ознак псування, тому це ще й гарний спосіб використати сезонний урожай. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 2 літри готового соусу. Рецепт Shuba.

Інгредієнти Помідори 2 кг Цибуля ріпчаста 600 г Сіль 2 ст. л. Цукор 1 ст. л. Оцет 9% 3 ст. л. Гвоздика 5 бутонів Перець чорний мелений 2 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Помийте помідори, видаліть плодоніжки та пошкоджені місця. Пропустіть їх через м'ясорубку або подрібніть до однорідної маси. Крок 2 Очистьте цибулю та наріжте її тонкими півкільцями. Крок 3 Перелийте томатну масу в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин на слабкому вогні, періодично помішуючи. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте цибулю, сіль, гвоздику та чорний мелений перець. Варіть ще 20 хвилин, регулярно перемішуючи. Крок 5 Всипте цукор, влийте оцет і продовжуйте варити ще 10 хвилин. Крок 6 Розлийте гарячий соус у заздалегідь простерилізовані сухі банки та герметично закатайте стерилізованими кришками. Крок 7 Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою або пледом і залиште до повного охолодження. Зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.