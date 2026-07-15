Соус із черешні чудово підходить як до м’яса, так і до сирів. Як приготувати пікантний соус із стиглих черешень, пише Shuba Інгредієнти Черешня 400 г Цукор 100 г Оцет винний 50 мл Імбир 50 г Червоний перець чилі 1 шт. Кориця, палички 1 шт. Перець духмяний горошком 10 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Ягоди промийте, розріжте на половинки, почистьте від кісточок. Чилі почистьте від насіння, наріжте півкільцями. Імбир почистьте, натріть на дрібну тертку. Крок 2 У сотейнику з’єднайте черешню, цукор, імбир, оцет, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин на малому вогні. Знімайте пінку. Крок 3 Додайте чилі, паличку кориці та горошини перцю. Проваріть ще 5-7 хвилин на мінімальному вогні, помішуючи ложкою. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Готовий соус остудіть, перекладіть в контейнер і тримайте в холодильнику.

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