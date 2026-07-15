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Пікантний соус до м’яса, паштетів і сирів із черешні. Рецепт дня
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Соус із черешні чудово підходить як до м’яса, так і до сирів. Як приготувати пікантний соус із стиглих черешень, пише Shuba
Інгредієнти
|Черешня
|400 г
|Цукор
|100 г
|Оцет винний
|50 мл
|Імбир
|50 г
|Червоний перець чилі
|1 шт.
|Кориця, палички
|1 шт.
|Перець духмяний горошком
|10 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Ягоди промийте, розріжте на половинки, почистьте від кісточок. Чилі почистьте від насіння, наріжте півкільцями. Імбир почистьте, натріть на дрібну тертку.
Крок 2
У сотейнику з’єднайте черешню, цукор, імбир, оцет, доведіть до кипіння і варіть 15 хвилин на малому вогні. Знімайте пінку.
Крок 3
Додайте чилі, паличку кориці та горошини перцю. Проваріть ще 5-7 хвилин на мінімальному вогні, помішуючи ложкою.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Готовий соус остудіть, перекладіть в контейнер і тримайте в холодильнику.
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