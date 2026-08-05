Якщо укласти овочі неправильно, вони можуть нерівномірно просолитися або навіть зіпсуватися

Від того, як огірки розміщені в банці, залежить результат маринування або квашення. Якщо укласти овочі неправильно, вони можуть нерівномірно просолитися або навіть зіпсуватися. Pysznosci розповідають, як правильно вкладати огірки в банку.

Як правильно укладати огірки в банку?

Для маринування найкраще вибирати свіжі, пружні огірки приблизно однакового розміру. У банці їх слід укладати щільно, зазвичай вертикально, завдяки чому вони не зміщуються під час заливання і залишаються повністю зануреними в розсіл.

Найбільшою помилкою є кидання огірків довільно або укладання їх таким чином, що частина виступає над поверхнею розсолу. Овочі, що контактують з повітрям, більш схильні до розвитку цвілі та мікроорганізмів, які можуть зіпсувати весь вміст банки. Не менш шкідливим є надто сильне утрамбовування огірків – це може пошкодити шкірку, що сприяє розм’якшенню.

Важливо також додати до банки часник, кріп із суцвіттям, коріння хрону, а також інші додатки, які допомагають зберегти пружність огірків.

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