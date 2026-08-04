Це особливо вдалий спосіб, якщо ви плануєте подавати картоплю одразу до столу

Смак простої вареної картоплі можна покращити за допомогою просто інгредієнта, який є у багатьох людей у холодильнику. Pysznosci розповідають, що потрібно додати у воду під час варіння картоплі для ніжнішого смаку та приємнішої текстури.

Що потрібно додати у воду?

Спробуйте додати звичайне масло до картоплі, що вариться. Тонкий шар жиру на поверхні води зменшує бурління, і також допомагає картоплі швидше розм’якнути, завдяки чому час варіння може дещо скоротитися.

А після зливання води на картоплі залишається тонкий шар жиру, який підкреслює її смак і надає картоплі оксамитової консистенції.

Для цього способу достатньо двох столових ложок масла на каструлю картоплі. Це особливо вдалий спосіб, якщо ви плануєте подавати картоплю одразу до столу, як гарнір до обіду.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати