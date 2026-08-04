Для цього не потрібне спеціальне обладнання

Зняти шкуру з червоної риби можна швидко й акуратно, якщо дотримуватися правильної послідовності дій. Для цього не потрібне спеціальне обладнання – достатньо гострого ножа та дошки для обробки. Real Simple розповідає, як правильно зняти шкуру з червоної риби.

Як очистити рибу від шкірки?

Шеф-кухар Кар Сілман розповів, що рибу потрібно покласти на дошку м’якушем догори і вставити ніж між нею та шкірою під невеликим кутом.

Однієї рукою потрібно обережно вести ніж, трохи похитуючи його уздовж шкіри лосося. Іншою рукою шкіру необхідно трохи натягувати. Після такої процедури шкіру можна буде просто зняти з філе.